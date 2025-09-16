Valute / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
19.33 USD 0.63 (3.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WBD ha avuto una variazione del 3.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.97 e ad un massimo di 19.48.
Segui le dinamiche di Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WBD News
- Disney’s Kimmel suspension shows Trump’s increasing grip over media
- L’offerta di Paramount Skydance per Warner Bros. Discovery potrebbe arrivare a 24 dollari per azione - CNBC
- Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) May Have a New Suitor - TipRanks.com
- Il titolo Paramount Skydance raggiunge il massimo a 52 settimane a 19,05 USD
- Paramount Skydance’s Warner Bros. Discovery bid may reach $24 per share - CNBC
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- La Turchia multa i giganti dello streaming per contenuti che violano i "valori morali"
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Warner Bros Discovery in rialzo del 55% dopo la previsione di valore di InvestingPro a marzo
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Warner Bros. Discovery (WBD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Paramount aggiunge Dennis Cinelli di Scale AI al consiglio di amministrazione
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Borsa Usa in ribasso, mercati attendono Fed su tassi e valutano dati commercio
- Buying WBD’s stock ahead of a possible Paramount deal? This analyst is cautious.
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Le azioni di Warner Bros Discovery crollano per timori di fusione e declassamento
Intervallo Giornaliero
17.97 19.48
Intervallo Annuale
7.25 19.59
- Chiusura Precedente
- 18.70
- Apertura
- 18.70
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- Minimo
- 17.97
- Massimo
- 19.48
- Volume
- 92.173 K
- Variazione giornaliera
- 3.37%
- Variazione Mensile
- 71.21%
- Variazione Semestrale
- 79.15%
- Variazione Annuale
- 134.59%
20 settembre, sabato