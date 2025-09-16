QuotazioniSezioni
Valute / WBD
Tornare a Azioni

WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A

19.33 USD 0.63 (3.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBD ha avuto una variazione del 3.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.97 e ad un massimo di 19.48.

Segui le dinamiche di Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBD News

Intervallo Giornaliero
17.97 19.48
Intervallo Annuale
7.25 19.59
Chiusura Precedente
18.70
Apertura
18.70
Bid
19.33
Ask
19.63
Minimo
17.97
Massimo
19.48
Volume
92.173 K
Variazione giornaliera
3.37%
Variazione Mensile
71.21%
Variazione Semestrale
79.15%
Variazione Annuale
134.59%
20 settembre, sabato