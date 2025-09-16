货币 / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
18.25 USD 1.23 (6.31%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WBD汇率已更改-6.31%。当日，交易品种以低点17.61和高点18.93进行交易。
关注Warner Bros. Discovery Inc - Series A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.61 18.93
年范围
7.25 19.59
- 前一天收盘价
- 19.48
- 开盘价
- 18.79
- 卖价
- 18.25
- 买价
- 18.55
- 最低价
- 17.61
- 最高价
- 18.93
- 交易量
- 95.954 K
- 日变化
- -6.31%
- 月变化
- 61.65%
- 6个月变化
- 69.14%
- 年变化
- 121.48%
