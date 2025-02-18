通貨 / REKR
REKR: Rekor Systems Inc
1.63 USD 0.16 (10.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REKRの今日の為替レートは、10.88%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.63の高値で取引されました。
Rekor Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
REKR News
- Rekor Systems Stock: Financial Situation Remains Complex Name Is A Pass (NASDAQ:REKR)
- Rekor launches AI traffic solution to keep US roadway data secure
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Rekor Systems ends at-the-market sales agreement after raising $23.3 million
- Rekor Systems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Rekor Stock: New Deals Management Structure Jolt This Company To Life (NASDAQ:REKR)
- Sun Belt State Transportation Agency to Deploy 150 Rekor Discover ® Systems Under Rekor’s Data-as-a-Service Model
- Rekor Systems secures $1.2M contract for traffic data service
- Rekor Systems stock soars on Texas DOT contract
- Rekor Systems wins major Texas traffic management contract
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Rekor Systems Shareholders Elect Directors, Ratify Accountant
- Rekor Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Rekor Systems: Innovation Overshadowed By Mounting Financial Risks (REKR)
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rekor Systems: Road Management AI With Short Runway But Promising Growth Prospects
- Rekor Systems Levels Up: Wins European Patent For Traffic Tech - Rekor Systems (NASDAQ:REKR)
1日のレンジ
1.45 1.63
1年のレンジ
0.62 2.68
- 以前の終値
- 1.47
- 始値
- 1.48
- 買値
- 1.63
- 買値
- 1.93
- 安値
- 1.45
- 高値
- 1.63
- 出来高
- 3.089 K
- 1日の変化
- 10.88%
- 1ヶ月の変化
- 49.54%
- 6ヶ月の変化
- 85.23%
- 1年の変化
- 38.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K