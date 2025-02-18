Dövizler / REKR
REKR: Rekor Systems Inc
1.79 USD 0.16 (9.82%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REKR fiyatı bugün 9.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.64 ve Yüksek fiyatı olarak 1.83 aralığında işlem gördü.
Rekor Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
REKR haberleri
Günlük aralık
1.64 1.83
Yıllık aralık
0.62 2.68
- Önceki kapanış
- 1.63
- Açılış
- 1.71
- Satış
- 1.79
- Alış
- 2.09
- Düşük
- 1.64
- Yüksek
- 1.83
- Hacim
- 6.194 K
- Günlük değişim
- 9.82%
- Aylık değişim
- 64.22%
- 6 aylık değişim
- 103.41%
- Yıllık değişim
- 51.69%
21 Eylül, Pazar