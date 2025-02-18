货币 / REKR
REKR: Rekor Systems Inc
1.48 USD 0.04 (2.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REKR汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点1.38和高点1.53进行交易。
关注Rekor Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REKR新闻
- Rekor Systems Stock: Financial Situation Remains Complex Name Is A Pass (NASDAQ:REKR)
- Rekor launches AI traffic solution to keep US roadway data secure
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Rekor Systems ends at-the-market sales agreement after raising $23.3 million
- Rekor Systems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Rekor Stock: New Deals Management Structure Jolt This Company To Life (NASDAQ:REKR)
- Sun Belt State Transportation Agency to Deploy 150 Rekor Discover ® Systems Under Rekor’s Data-as-a-Service Model
- Rekor Systems secures $1.2M contract for traffic data service
- Rekor Systems stock soars on Texas DOT contract
- Rekor Systems wins major Texas traffic management contract
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Rekor Systems Shareholders Elect Directors, Ratify Accountant
- Rekor Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Rekor Systems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rekor Systems: Innovation Overshadowed By Mounting Financial Risks (REKR)
- Rekor Systems, Inc. (REKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rekor Systems: Road Management AI With Short Runway But Promising Growth Prospects
- Rekor Systems Levels Up: Wins European Patent For Traffic Tech - Rekor Systems (NASDAQ:REKR)
日范围
1.38 1.53
年范围
0.62 2.68
- 前一天收盘价
- 1.44
- 开盘价
- 1.40
- 卖价
- 1.48
- 买价
- 1.78
- 最低价
- 1.38
- 最高价
- 1.53
- 交易量
- 2.419 K
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- 35.78%
- 6个月变化
- 68.18%
- 年变化
- 25.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值