REKR: Rekor Systems Inc
1.44 USD 0.02 (1.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REKR за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.35, а максимальная — 1.48.
Следите за динамикой Rekor Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REKR
Дневной диапазон
1.35 1.48
Годовой диапазон
0.62 2.68
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.35
- High
- 1.48
- Объем
- 2.199 K
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 32.11%
- 6-месячное изменение
- 63.64%
- Годовое изменение
- 22.03%
