REKR: Rekor Systems Inc
1.66 USD 0.03 (1.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REKR hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.65 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rekor Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.65 1.76
Jahresspanne
0.62 2.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.63
- Eröffnung
- 1.71
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Tief
- 1.65
- Hoch
- 1.76
- Volumen
- 2.327 K
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- 52.29%
- 6-Monatsänderung
- 88.64%
- Jahresänderung
- 40.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K