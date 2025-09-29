- 概要
QXO-PB: QXO, Inc.
QXO-PBの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり54.6700の安値と55.2100の高値で取引されました。
QXO, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QXO-PB株の現在の価格は？
QXO, Inc.の株価は本日54.6700です。-0.29%内で取引され、前日の終値は54.8300、取引量は5に達しました。QXO-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
QXO, Inc.の株は配当を出しますか？
QXO, Inc.の現在の価格は54.6700です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.49%やUSDにも注目します。QXO-PBの動きはライブチャートで確認できます。
QXO-PB株を買う方法は？
QXO, Inc.の株は現在54.6700で購入可能です。注文は通常54.6700または54.6730付近で行われ、5や-0.98%が市場の動きを示します。QXO-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
QXO-PB株に投資する方法は？
QXO, Inc.への投資では、年間の値幅49.7900 - 68.3900と現在の54.6700を考慮します。注文は多くの場合54.6700や54.6730で行われる前に、-6.88%や6.49%と比較されます。QXO-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
QXO, Inc.の株の最高値は？
QXO, Inc.の過去1年の最高値は68.3900でした。49.7900 - 68.3900内で株価は大きく変動し、54.8300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。QXO, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
QXO, Inc.の株の最低値は？
QXO, Inc.(QXO-PB)の年間最安値は49.7900でした。現在の54.6700や49.7900 - 68.3900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QXO-PBの動きはライブチャートで確認できます。
QXO-PBの株式分割はいつ行われましたか？
QXO, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.8300、6.49%に企業行動後の影響として反映されます。
