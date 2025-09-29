- Panorámica
QXO-PB: QXO, Inc.
El tipo de cambio de QXO-PB de hoy ha cambiado un -0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.6700, mientras que el máximo ha alcanzado 55.2100.
Siga la dinámica de la pareja de divisas QXO, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QXO-PB hoy?
QXO, Inc. (QXO-PB) se evalúa hoy en 54.6700. El instrumento se negocia dentro de -0.29%; el cierre de ayer ha sido 54.8300 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QXO-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de QXO, Inc.?
QXO, Inc. se evalúa actualmente en 54.6700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.49% y USD. Monitoree los movimientos de QXO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QXO-PB?
Puede comprar acciones de QXO, Inc. (QXO-PB) al precio actual de 54.6700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.6700 o 54.6730, mientras que 5 y -0.98% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QXO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QXO-PB?
Invertir en QXO, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 49.7900 - 68.3900 y el precio actual 54.6700. Muchos comparan -6.88% y 6.49% antes de colocar órdenes en 54.6700 o 54.6730. Estudie los cambios diarios de precios de QXO-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de QXO, Inc.?
El precio más alto de QXO, Inc. (QXO-PB) en el último año ha sido 68.3900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.7900 - 68.3900, una comparación con 54.8300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de QXO, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de QXO, Inc.?
El precio más bajo de QXO, Inc. (QXO-PB) para el año ha sido 49.7900. La comparación con los actuales 54.6700 y 49.7900 - 68.3900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QXO-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QXO-PB?
En el pasado, QXO, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.8300 y 6.49% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.8300
- Open
- 55.2100
- Bid
- 54.6700
- Ask
- 54.6730
- Low
- 54.6700
- High
- 55.2100
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.29%
- Cambio mensual
- -6.88%
- Cambio a 6 meses
- 6.49%
- Cambio anual
- 6.49%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.