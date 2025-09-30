CotaçõesSeções
QXO-PB: QXO, Inc.

54.6700 USD 0.1600 (0.29%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QXO-PB para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.6700 e o mais alto foi 55.2100.

Veja a dinâmica do par de moedas QXO, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de QXO-PB hoje?

Hoje QXO, Inc. (QXO-PB) está avaliado em 54.6700. O instrumento é negociado dentro de -0.29%, o fechamento de ontem foi 54.8300, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QXO-PB em tempo real.

As ações de QXO, Inc. pagam dividendos?

Atualmente QXO, Inc. está avaliado em 54.6700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.49% e USD. Monitore os movimentos de QXO-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de QXO-PB?

Você pode comprar ações de QXO, Inc. (QXO-PB) pelo preço atual 54.6700. Ordens geralmente são executadas perto de 54.6700 ou 54.6730, enquanto 5 e -0.98% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QXO-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de QXO-PB?

Investir em QXO, Inc. envolve considerar a faixa anual 49.7900 - 68.3900 e o preço atual 54.6700. Muitos comparam -6.88% e 6.49% antes de enviar ordens em 54.6700 ou 54.6730. Estude as mudanças diárias de preço de QXO-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações QXO, Inc.?

O maior preço de QXO, Inc. (QXO-PB) no último ano foi 68.3900. As ações oscilaram bastante dentro de 49.7900 - 68.3900, e a comparação com 54.8300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de QXO, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações QXO, Inc.?

O menor preço de QXO, Inc. (QXO-PB) no ano foi 49.7900. A comparação com o preço atual 54.6700 e 49.7900 - 68.3900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QXO-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de QXO-PB?

No passado QXO, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.8300 e 6.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
54.6700 55.2100
Faixa anual
49.7900 68.3900
Fechamento anterior
54.8300
Open
55.2100
Bid
54.6700
Ask
54.6730
Low
54.6700
High
55.2100
Volume
5
Mudança diária
-0.29%
Mudança mensal
-6.88%
Mudança de 6 meses
6.49%
Mudança anual
6.49%
