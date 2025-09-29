报价部分
货币 / QXO-PB
QXO-PB: QXO, Inc.

54.6700 USD 0.1600 (0.29%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QXO-PB汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点54.6700和高点55.2100进行交易。

关注QXO, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

QXO-PB股票今天的价格是多少？

QXO, Inc.股票今天的定价为54.6700。它在-0.29%范围内交易，昨天的收盘价为54.8300，交易量达到5。QXO-PB的实时价格图表显示了这些更新。

QXO, Inc.股票是否支付股息？

QXO, Inc.目前的价值为54.6700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪QXO-PB走势。

如何购买QXO-PB股票？

您可以以54.6700的当前价格购买QXO, Inc.股票。订单通常设置在54.6700或54.6730附近，而5和-0.98%显示市场活动。立即关注QXO-PB的实时图表更新。

如何投资QXO-PB股票？

投资QXO, Inc.需要考虑年度范围49.7900 - 68.3900和当前价格54.6700。许多人在以54.6700或54.6730下订单之前，会比较-6.88%和。实时查看QXO-PB价格图表，了解每日变化。

QXO, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，QXO, Inc.的最高价格是68.3900。在49.7900 - 68.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QXO, Inc.的绩效。

QXO, Inc.股票的最低价格是多少？

QXO, Inc.（QXO-PB）的最低价格为49.7900。将其与当前的54.6700和49.7900 - 68.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QXO-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QXO-PB股票是什么时候拆分的？

QXO, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.8300和6.49%中可见。

日范围
54.6700 55.2100
年范围
49.7900 68.3900
前一天收盘价
54.8300
开盘价
55.2100
卖价
54.6700
买价
54.6730
最低价
54.6700
最高价
55.2100
交易量
5
日变化
-0.29%
月变化
-6.88%
6个月变化
6.49%
年变化
6.49%
