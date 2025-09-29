QXO-PB股票今天的价格是多少？ QXO, Inc.股票今天的定价为54.6700。它在-0.29%范围内交易，昨天的收盘价为54.8300，交易量达到5。QXO-PB的实时价格图表显示了这些更新。

QXO, Inc.股票是否支付股息？ QXO, Inc.目前的价值为54.6700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪QXO-PB走势。

如何购买QXO-PB股票？ 您可以以54.6700的当前价格购买QXO, Inc.股票。订单通常设置在54.6700或54.6730附近，而5和-0.98%显示市场活动。立即关注QXO-PB的实时图表更新。

如何投资QXO-PB股票？ 投资QXO, Inc.需要考虑年度范围49.7900 - 68.3900和当前价格54.6700。许多人在以54.6700或54.6730下订单之前，会比较-6.88%和。实时查看QXO-PB价格图表，了解每日变化。

QXO, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，QXO, Inc.的最高价格是68.3900。在49.7900 - 68.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QXO, Inc.的绩效。

QXO, Inc.股票的最低价格是多少？ QXO, Inc.（QXO-PB）的最低价格为49.7900。将其与当前的54.6700和49.7900 - 68.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QXO-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。