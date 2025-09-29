QXO-PB: QXO, Inc.
今日QXO-PB汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点54.6700和高点55.2100进行交易。
关注QXO, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QXO-PB股票今天的价格是多少？
QXO, Inc.股票今天的定价为54.6700。它在-0.29%范围内交易，昨天的收盘价为54.8300，交易量达到5。QXO-PB的实时价格图表显示了这些更新。
QXO, Inc.股票是否支付股息？
QXO, Inc.目前的价值为54.6700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪QXO-PB走势。
如何购买QXO-PB股票？
您可以以54.6700的当前价格购买QXO, Inc.股票。订单通常设置在54.6700或54.6730附近，而5和-0.98%显示市场活动。立即关注QXO-PB的实时图表更新。
如何投资QXO-PB股票？
投资QXO, Inc.需要考虑年度范围49.7900 - 68.3900和当前价格54.6700。许多人在以54.6700或54.6730下订单之前，会比较-6.88%和。实时查看QXO-PB价格图表，了解每日变化。
QXO, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，QXO, Inc.的最高价格是68.3900。在49.7900 - 68.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QXO, Inc.的绩效。
QXO, Inc.股票的最低价格是多少？
QXO, Inc.（QXO-PB）的最低价格为49.7900。将其与当前的54.6700和49.7900 - 68.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QXO-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QXO-PB股票是什么时候拆分的？
QXO, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.8300和6.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.8300
- 开盘价
- 55.2100
- 卖价
- 54.6700
- 买价
- 54.6730
- 最低价
- 54.6700
- 最高价
- 55.2100
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- -6.88%
- 6个月变化
- 6.49%
- 年变化
- 6.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值