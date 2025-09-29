- Обзор рынка
QXO-PB: QXO, Inc.
Курс QXO-PB за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.6700, а максимальная — 55.2100.
Следите за динамикой QXO, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QXO-PB сегодня?
QXO, Inc. (QXO-PB) сегодня оценивается на уровне 54.6700. Инструмент торгуется в пределах -0.29%, вчерашнее закрытие составило 54.8300, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QXO-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям QXO, Inc.?
QXO, Inc. в настоящее время оценивается в 54.6700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения QXO-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции QXO-PB?
Вы можете купить акции QXO, Inc. (QXO-PB) по текущей цене 54.6700. Ордера обычно размещаются около 54.6700 или 54.6730, тогда как 5 и -0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QXO-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QXO-PB?
Инвестирование в QXO, Inc. предполагает учет годового диапазона 49.7900 - 68.3900 и текущей цены 54.6700. Многие сравнивают -6.88% и 6.49% перед размещением ордеров на 54.6700 или 54.6730. Изучайте ежедневные изменения цены QXO-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции QXO, Inc.?
Самая высокая цена QXO, Inc. (QXO-PB) за последний год составила 68.3900. Акции заметно колебались в пределах 49.7900 - 68.3900, сравнение с 54.8300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QXO, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции QXO, Inc.?
Самая низкая цена QXO, Inc. (QXO-PB) за год составила 49.7900. Сравнение с текущими 54.6700 и 49.7900 - 68.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QXO-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QXO-PB?
В прошлом QXO, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.8300 и 6.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.8300
- Open
- 55.2100
- Bid
- 54.6700
- Ask
- 54.6730
- Low
- 54.6700
- High
- 55.2100
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -6.88%
- 6-месячное изменение
- 6.49%
- Годовое изменение
- 6.49%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%