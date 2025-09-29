КотировкиРазделы
QXO-PB: QXO, Inc.

54.6700 USD 0.1600 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QXO-PB за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.6700, а максимальная — 55.2100.

Следите за динамикой QXO, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QXO-PB сегодня?

QXO, Inc. (QXO-PB) сегодня оценивается на уровне 54.6700. Инструмент торгуется в пределах -0.29%, вчерашнее закрытие составило 54.8300, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QXO-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям QXO, Inc.?

QXO, Inc. в настоящее время оценивается в 54.6700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения QXO-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции QXO-PB?

Вы можете купить акции QXO, Inc. (QXO-PB) по текущей цене 54.6700. Ордера обычно размещаются около 54.6700 или 54.6730, тогда как 5 и -0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QXO-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QXO-PB?

Инвестирование в QXO, Inc. предполагает учет годового диапазона 49.7900 - 68.3900 и текущей цены 54.6700. Многие сравнивают -6.88% и 6.49% перед размещением ордеров на 54.6700 или 54.6730. Изучайте ежедневные изменения цены QXO-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции QXO, Inc.?

Самая высокая цена QXO, Inc. (QXO-PB) за последний год составила 68.3900. Акции заметно колебались в пределах 49.7900 - 68.3900, сравнение с 54.8300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QXO, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции QXO, Inc.?

Самая низкая цена QXO, Inc. (QXO-PB) за год составила 49.7900. Сравнение с текущими 54.6700 и 49.7900 - 68.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QXO-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QXO-PB?

В прошлом QXO, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.8300 и 6.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.6700 55.2100
Годовой диапазон
49.7900 68.3900
Предыдущее закрытие
54.8300
Open
55.2100
Bid
54.6700
Ask
54.6730
Low
54.6700
High
55.2100
Объем
5
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-6.88%
6-месячное изменение
6.49%
Годовое изменение
6.49%
