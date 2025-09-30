QuotazioniSezioni
Valute / QXO-PB
QXO-PB: QXO, Inc.

54.6700 USD 0.1600 (0.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QXO-PB ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.6700 e ad un massimo di 55.2100.

Segui le dinamiche di QXO, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni QXO-PB oggi?

Oggi le azioni QXO, Inc. sono prezzate a 54.6700. Viene scambiato all'interno di -0.29%, la chiusura di ieri è stata 54.8300 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QXO-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni QXO, Inc. pagano dividendi?

QXO, Inc. è attualmente valutato a 54.6700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QXO-PB.

Come acquistare azioni QXO-PB?

Puoi acquistare azioni QXO, Inc. al prezzo attuale di 54.6700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.6700 o 54.6730, mentre 5 e -0.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QXO-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QXO-PB?

Investire in QXO, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 49.7900 - 68.3900 e il prezzo attuale 54.6700. Molti confrontano -6.88% e 6.49% prima di effettuare ordini su 54.6700 o 54.6730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QXO-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni QXO, Inc.?

Il prezzo massimo di QXO, Inc. nell'ultimo anno è stato 68.3900. All'interno di 49.7900 - 68.3900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.8300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di QXO, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni QXO, Inc.?

Il prezzo più basso di QXO, Inc. (QXO-PB) nel corso dell'anno è stato 49.7900. Confrontandolo con gli attuali 54.6700 e 49.7900 - 68.3900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QXO-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QXO-PB?

QXO, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.8300 e 6.49%.

54.6700 55.2100
49.7900 68.3900
54.8300
55.2100
54.6700
54.6730
54.6700
55.2100
5
-0.29%
-6.88%
6.49%
6.49%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4