QXO-PB: QXO, Inc.
Il tasso di cambio QXO-PB ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.6700 e ad un massimo di 55.2100.
Segui le dinamiche di QXO, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QXO-PB oggi?
Oggi le azioni QXO, Inc. sono prezzate a 54.6700. Viene scambiato all'interno di -0.29%, la chiusura di ieri è stata 54.8300 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QXO-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni QXO, Inc. pagano dividendi?
QXO, Inc. è attualmente valutato a 54.6700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QXO-PB.
Come acquistare azioni QXO-PB?
Puoi acquistare azioni QXO, Inc. al prezzo attuale di 54.6700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.6700 o 54.6730, mentre 5 e -0.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QXO-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QXO-PB?
Investire in QXO, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 49.7900 - 68.3900 e il prezzo attuale 54.6700. Molti confrontano -6.88% e 6.49% prima di effettuare ordini su 54.6700 o 54.6730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QXO-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni QXO, Inc.?
Il prezzo massimo di QXO, Inc. nell'ultimo anno è stato 68.3900. All'interno di 49.7900 - 68.3900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.8300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di QXO, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni QXO, Inc.?
Il prezzo più basso di QXO, Inc. (QXO-PB) nel corso dell'anno è stato 49.7900. Confrontandolo con gli attuali 54.6700 e 49.7900 - 68.3900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QXO-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QXO-PB?
QXO, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.8300 e 6.49%.
- Chiusura Precedente
- 54.8300
- Apertura
- 55.2100
- Bid
- 54.6700
- Ask
- 54.6730
- Minimo
- 54.6700
- Massimo
- 55.2100
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- -6.88%
- Variazione Semestrale
- 6.49%
- Variazione Annuale
- 6.49%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4