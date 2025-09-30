- Aperçu
QXO-PB: QXO, Inc.
Le taux de change de QXO-PB a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.6700 et à un maximum de 55.2100.
Suivez la dynamique QXO, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QXO-PB aujourd'hui ?
L'action QXO, Inc. est cotée à 54.6700 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.29%, a clôturé hier à 54.8300 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de QXO-PB présente ces mises à jour.
L'action QXO, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
QXO, Inc. est actuellement valorisé à 54.6700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QXO-PB.
Comment acheter des actions QXO-PB ?
Vous pouvez acheter des actions QXO, Inc. au cours actuel de 54.6700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.6700 ou de 54.6730, le 5 et le -0.98% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QXO-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QXO-PB ?
Investir dans QXO, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.7900 - 68.3900 et le prix actuel 54.6700. Beaucoup comparent -6.88% et 6.49% avant de passer des ordres à 54.6700 ou 54.6730. Consultez le graphique du cours de QXO-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action QXO, Inc. ?
Le cours le plus élevé de QXO, Inc. l'année dernière était 68.3900. Au cours de 49.7900 - 68.3900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.8300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de QXO, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action QXO, Inc. ?
Le cours le plus bas de QXO, Inc. (QXO-PB) sur l'année a été 49.7900. Sa comparaison avec 54.6700 et 49.7900 - 68.3900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QXO-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QXO-PB a-t-elle été divisée ?
QXO, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.8300 et 6.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.8300
- Ouverture
- 55.2100
- Bid
- 54.6700
- Ask
- 54.6730
- Plus Bas
- 54.6700
- Plus Haut
- 55.2100
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.29%
- Changement Mensuel
- -6.88%
- Changement à 6 Mois
- 6.49%
- Changement Annuel
- 6.49%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4