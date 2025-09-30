KurseKategorien
QXO-PB: QXO, Inc.

54.6700 USD 0.1600 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QXO-PB hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.6700 bis zu einem Hoch von 55.2100 gehandelt.

Verfolgen Sie die QXO, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QXO-PB heute?

Die Aktie von QXO, Inc. (QXO-PB) notiert heute bei 54.6700. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.8300 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von QXO-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QXO-PB Dividenden?

QXO, Inc. wird derzeit mit 54.6700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QXO-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich QXO-PB-Aktien?

Sie können Aktien von QXO, Inc. (QXO-PB) zum aktuellen Kurs von 54.6700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.6700 oder 54.6730 platziert, während 5 und -0.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QXO-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QXO-PB-Aktien?

Bei einer Investition in QXO, Inc. müssen die jährliche Spanne 49.7900 - 68.3900 und der aktuelle Kurs 54.6700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.88% und 6.49%, bevor sie Orders zu 54.6700 oder 54.6730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QXO-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von QXO, Inc.?

Der höchste Kurs von QXO, Inc. (QXO-PB) im vergangenen Jahr lag bei 68.3900. Innerhalb von 49.7900 - 68.3900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.8300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von QXO, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von QXO, Inc.?

Der niedrigste Kurs von QXO, Inc. (QXO-PB) im Laufe des Jahres betrug 49.7900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.6700 und der Spanne 49.7900 - 68.3900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QXO-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QXO-PB statt?

QXO, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.8300 und 6.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
54.6700 55.2100
Jahresspanne
49.7900 68.3900
Vorheriger Schlusskurs
54.8300
Eröffnung
55.2100
Bid
54.6700
Ask
54.6730
Tief
54.6700
Hoch
55.2100
Volumen
5
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
-6.88%
6-Monatsänderung
6.49%
Jahresänderung
6.49%
