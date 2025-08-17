通貨 / MSCI
MSCI: MSCI Inc
556.24 USD 22.76 (3.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MSCIの今日の為替レートは、-3.93%変化しました。日中、通貨は1あたり548.08の安値と579.30の高値で取引されました。
MSCI Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSCI News
1日のレンジ
548.08 579.30
1年のレンジ
486.74 642.45
- 以前の終値
- 579.00
- 始値
- 577.57
- 買値
- 556.24
- 買値
- 556.54
- 安値
- 548.08
- 高値
- 579.30
- 出来高
- 2.358 K
- 1日の変化
- -3.93%
- 1ヶ月の変化
- -0.96%
- 6ヶ月の変化
- -1.49%
- 1年の変化
- -4.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K