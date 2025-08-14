통화 / MSCI
MSCI: MSCI Inc
559.94 USD 3.70 (0.67%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSCI 환율이 오늘 0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 555.00이고 고가는 562.79이었습니다.
MSCI Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MSCI News
일일 변동 비율
555.00 562.79
년간 변동
486.74 642.45
- 이전 종가
- 556.24
- 시가
- 557.27
- Bid
- 559.94
- Ask
- 560.24
- 저가
- 555.00
- 고가
- 562.79
- 볼륨
- 1.236 K
- 일일 변동
- 0.67%
- 월 변동
- -0.30%
- 6개월 변동
- -0.83%
- 년간 변동율
- -3.94%
