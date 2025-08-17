CotationsSections
Devises / MSCI
MSCI: MSCI Inc

559.94 USD 3.70 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MSCI a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 555.00 et à un maximum de 562.79.

Suivez la dynamique MSCI Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
555.00 562.79
Range Annuel
486.74 642.45
Clôture Précédente
556.24
Ouverture
557.27
Bid
559.94
Ask
560.24
Plus Bas
555.00
Plus Haut
562.79
Volume
1.236 K
Changement quotidien
0.67%
Changement Mensuel
-0.30%
Changement à 6 Mois
-0.83%
Changement Annuel
-3.94%
