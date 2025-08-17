Valute / MSCI
MSCI: MSCI Inc
559.94 USD 3.70 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSCI ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 555.00 e ad un massimo di 562.79.
Segui le dinamiche di MSCI Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
555.00 562.79
Intervallo Annuale
486.74 642.45
- Chiusura Precedente
- 556.24
- Apertura
- 557.27
- Bid
- 559.94
- Ask
- 560.24
- Minimo
- 555.00
- Massimo
- 562.79
- Volume
- 1.236 K
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- -0.30%
- Variazione Semestrale
- -0.83%
- Variazione Annuale
- -3.94%
20 settembre, sabato