Dövizler / MSCI
MSCI: MSCI Inc
559.94 USD 3.70 (0.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSCI fiyatı bugün 0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 555.00 ve Yüksek fiyatı olarak 562.79 aralığında işlem gördü.
MSCI Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSCI haberleri
Günlük aralık
555.00 562.79
Yıllık aralık
486.74 642.45
- Önceki kapanış
- 556.24
- Açılış
- 557.27
- Satış
- 559.94
- Alış
- 560.24
- Düşük
- 555.00
- Yüksek
- 562.79
- Hacim
- 1.236 K
- Günlük değişim
- 0.67%
- Aylık değişim
- -0.30%
- 6 aylık değişim
- -0.83%
- Yıllık değişim
- -3.94%
21 Eylül, Pazar