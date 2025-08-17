Moedas / MSCI
MSCI: MSCI Inc
579.00 USD 11.81 (2.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSCI para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 571.59 e o mais alto foi 585.39.
Veja a dinâmica do par de moedas MSCI Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MSCI Notícias
Faixa diária
571.59 585.39
Faixa anual
486.74 642.45
- Fechamento anterior
- 567.19
- Open
- 571.69
- Bid
- 579.00
- Ask
- 579.30
- Low
- 571.59
- High
- 585.39
- Volume
- 1.574 K
- Mudança diária
- 2.08%
- Mudança mensal
- 3.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.54%
- Mudança anual
- -0.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh