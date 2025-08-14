Währungen / MSCI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MSCI: MSCI Inc
556.24 USD 22.76 (3.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSCI hat sich für heute um -3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 548.08 bis zu einem Hoch von 579.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die MSCI Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSCI News
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Earnings Growth & Price Strength Make MSCI (MSCI) a Stock to Watch
- MSCI Stock: This Superior Business Is Finally A Buy (NYSE:MSCI)
- MSCI Inc. (MSCI) Inc. Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- MSCI at Barclays Conference: Strategic Moves in Focus
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Why MSCI (MSCI) is a Top Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Do Wall Street Analysts Like MSCI Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- MSCI (MSCI) Up 8.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why MSCI (MSCI) is a Top Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in MSCI a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Columbia Pyrford International Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:PISOX)
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Harding Loevner International Small Companies Equity Q2 2025 Commentary (HLMRX)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- The entire stock market is being carried by these four AI stocks
Tagesspanne
548.08 579.30
Jahresspanne
486.74 642.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 579.00
- Eröffnung
- 577.57
- Bid
- 556.24
- Ask
- 556.54
- Tief
- 548.08
- Hoch
- 579.30
- Volumen
- 2.358 K
- Tagesänderung
- -3.93%
- Monatsänderung
- -0.96%
- 6-Monatsänderung
- -1.49%
- Jahresänderung
- -4.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K