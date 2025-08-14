KurseKategorien
MSCI: MSCI Inc

556.24 USD 22.76 (3.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MSCI hat sich für heute um -3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 548.08 bis zu einem Hoch von 579.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die MSCI Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MSCI News

Tagesspanne
548.08 579.30
Jahresspanne
486.74 642.45
Vorheriger Schlusskurs
579.00
Eröffnung
577.57
Bid
556.24
Ask
556.54
Tief
548.08
Hoch
579.30
Volumen
2.358 K
Tagesänderung
-3.93%
Monatsänderung
-0.96%
6-Monatsänderung
-1.49%
Jahresänderung
-4.58%
