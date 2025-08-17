CotizacionesSecciones
Divisas / MSCI
Volver a Acciones

MSCI: MSCI Inc

579.00 USD 11.81 (2.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MSCI de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 571.59, mientras que el máximo ha alcanzado 585.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MSCI Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSCI News

Rango diario
571.59 585.39
Rango anual
486.74 642.45
Cierres anteriores
567.19
Open
571.69
Bid
579.00
Ask
579.30
Low
571.59
High
585.39
Volumen
1.574 K
Cambio diario
2.08%
Cambio mensual
3.09%
Cambio a 6 meses
2.54%
Cambio anual
-0.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B