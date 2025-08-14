Валюты / MSCI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MSCI: MSCI Inc
567.19 USD 9.59 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSCI за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 562.90, а максимальная — 580.04.
Следите за динамикой MSCI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MSCI
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Earnings Growth & Price Strength Make MSCI (MSCI) a Stock to Watch
- MSCI Stock: This Superior Business Is Finally A Buy (NYSE:MSCI)
- MSCI Inc. (MSCI) Inc. Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- MSCI at Barclays Conference: Strategic Moves in Focus
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Why MSCI (MSCI) is a Top Stock for the Long-Term
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Do Wall Street Analysts Like MSCI Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- MSCI (MSCI) Up 8.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why MSCI (MSCI) is a Top Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in MSCI a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Columbia Pyrford International Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:PISOX)
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Columbia Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:EEMAX)
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Harding Loevner International Small Companies Equity Q2 2025 Commentary (HLMRX)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- The entire stock market is being carried by these four AI stocks
Дневной диапазон
562.90 580.04
Годовой диапазон
486.74 642.45
- Предыдущее закрытие
- 576.78
- Open
- 576.93
- Bid
- 567.19
- Ask
- 567.49
- Low
- 562.90
- High
- 580.04
- Объем
- 945
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 0.45%
- Годовое изменение
- -2.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.