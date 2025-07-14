通貨 / KLG
KLG: WK Kellogg Co
22.98 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KLGの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.97の安値と23.00の高値で取引されました。
WK Kellogg Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.97 23.00
1年のレンジ
14.80 23.56
- 以前の終値
- 22.98
- 始値
- 22.99
- 買値
- 22.98
- 買値
- 23.28
- 安値
- 22.97
- 高値
- 23.00
- 出来高
- 597
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 15.07%
- 1年の変化
- 33.76%
