KLG: WK Kellogg Co

22.99 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KLG ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.98 e ad un massimo di 23.01.

Segui le dinamiche di WK Kellogg Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.98 23.01
Intervallo Annuale
14.80 23.56
Chiusura Precedente
22.98
Apertura
22.99
Bid
22.99
Ask
23.29
Minimo
22.98
Massimo
23.01
Volume
922
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.35%
Variazione Semestrale
15.12%
Variazione Annuale
33.82%
20 settembre, sabato