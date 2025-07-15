Valute / KLG
KLG: WK Kellogg Co
22.99 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KLG ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.98 e ad un massimo di 23.01.
Segui le dinamiche di WK Kellogg Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.98 23.01
Intervallo Annuale
14.80 23.56
- Chiusura Precedente
- 22.98
- Apertura
- 22.99
- Bid
- 22.99
- Ask
- 23.29
- Minimo
- 22.98
- Massimo
- 23.01
- Volume
- 922
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.35%
- Variazione Semestrale
- 15.12%
- Variazione Annuale
- 33.82%
20 settembre, sabato