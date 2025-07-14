货币 / KLG
KLG: WK Kellogg Co
22.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KLG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.98和高点23.00进行交易。
关注WK Kellogg Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KLG新闻
日范围
22.98 23.00
年范围
14.80 23.56
- 前一天收盘价
- 22.99
- 开盘价
- 22.99
- 卖价
- 22.99
- 买价
- 23.29
- 最低价
- 22.98
- 最高价
- 23.00
- 交易量
- 149
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- 15.12%
- 年变化
- 33.82%
