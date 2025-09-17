通貨 / FDX
FDX: FedEx Corporation
226.57 USD 0.58 (0.26%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FDXの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり224.77の安値と229.10の高値で取引されました。
FedEx Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDX News
- FedEx Q1 FY26 presentation: Revenue growth accelerates amid transformation initiatives
- Markets Hit New Record Highs: NVDA, INTC, FDX & More
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- FedEx (FDX) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
- 時間外取引の注目銘柄：フェデックス、UPS、スコラスティック
- NY株式：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援
- FedEx、第1四半期予想上回る決算で株価上昇、通期見通しは予想範囲内
- FedEx jumps after Q1 beat, forecast in line with estimates
- FedEx quarterly profit rises but US tariff dents 2026 earnings forecast
- 【決算速報】フェデックス、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に
- FedEx earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Jobless Claims Decreased More Than Expected
- Pre-market Futures Up After 1st Rate Cut of 2025
- Stock Market Today: Welcome Back, 4%
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- U.S. Stock Futures Climb as Investors Digest Fed’s Rate Cut - TipRanks.com
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- スティーフェル、マクロ逆風でフェデックスの目標株価を308ドルに引き下げ
- FedEx stock price target lowered to $308 by Stifel on macro headwinds
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
- General Mills、Nvidia、FedExが時間外取引で下落、NetflixとBaiduは上昇
1日のレンジ
224.77 229.10
1年のレンジ
194.30 308.53
- 以前の終値
- 225.99
- 始値
- 227.82
- 買値
- 226.57
- 買値
- 226.87
- 安値
- 224.77
- 高値
- 229.10
- 出来高
- 8.538 K
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- -7.14%
- 1年の変化
- -17.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K