FDX: FedEx Corporation

226.57 USD 0.58 (0.26%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDXの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり224.77の安値と229.10の高値で取引されました。

FedEx Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
224.77 229.10
1年のレンジ
194.30 308.53
以前の終値
225.99
始値
227.82
買値
226.57
買値
226.87
安値
224.77
高値
229.10
出来高
8.538 K
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
0.07%
6ヶ月の変化
-7.14%
1年の変化
-17.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K