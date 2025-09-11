Валюты / FDX
FDX: FedEx Corporation
227.64 USD 1.92 (0.85%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDX за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 225.84, а максимальная — 229.97.
Следите за динамикой FedEx Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
225.84 229.97
Годовой диапазон
194.30 308.53
- Предыдущее закрытие
- 225.72
- Open
- 227.50
- Bid
- 227.64
- Ask
- 227.94
- Low
- 225.84
- High
- 229.97
- Объем
- 3.337 K
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- -6.70%
- Годовое изменение
- -16.88%
