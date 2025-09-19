Devises / FDX
FDX: FedEx Corporation
231.89 USD 5.32 (2.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FDX a changé de 2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.23 et à un maximum de 235.31.
Suivez la dynamique FedEx Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FDX Nouvelles
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- FedEx Surpasses Q1 Earnings & Revenue Estimates, Improves Y/Y
- Truist Securities maintient l’objectif de cours de FedEx à 275 USD
- FedEx stock price target maintained at $275 by Truist Securities
- Bernstein relève l’objectif de cours de FedEx à 250$ après un trimestre solide
- Bernstein raises FedEx stock price target to $250 on strong quarter
- Apple, FedEx et UPS en hausse en pré-ouverture ; Lennar chute
- JPMorgan maintient sa note pour FedEx mais abaisse son objectif de cours face aux vents contraires tarifaires
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- JPMorgan maintains FedEx stock rating but lowers price target on tariff headwinds
- Les contrats à terme du TSX en légère baisse après un nouveau record de clôture
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- L’objectif de prix de l’action FedEx abaissé à 239$ chez Evercore ISI en raison de préoccupations sur les marges
- L’objectif de prix de l’action FedEx relevé à 280$ contre 275$ chez Jefferies
- L’objectif de prix de l’action FedEx relevé à 271$ contre 269$ chez TD Cowen
Range quotidien
225.23 235.31
Range Annuel
194.30 308.53
- Clôture Précédente
- 226.57
- Ouverture
- 228.62
- Bid
- 231.89
- Ask
- 232.19
- Plus Bas
- 225.23
- Plus Haut
- 235.31
- Volume
- 11.548 K
- Changement quotidien
- 2.35%
- Changement Mensuel
- 2.42%
- Changement à 6 Mois
- -4.96%
- Changement Annuel
- -15.33%
20 septembre, samedi