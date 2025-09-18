Währungen / FDX
FDX: FedEx Corporation
226.57 USD 0.58 (0.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDX hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 224.77 bis zu einem Hoch von 229.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die FedEx Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDX News
- US stock futures steady, indexes set for weekly gains; FedEx up
- FedEx shares rally as Wall Street cheers profit beat amid trade uncertainties
- FedEx stock price target raised to $250 from $235 at Wells Fargo
- BMO Capital senkt Kursziel für FedEx auf 255 US-Dollar
- FedEx stock price target lowered to $255 by BMO Capital
- FedEx stock price target raised to $244 by BofA on strong earnings
- FedEx stock price target lowered to $296 by Stifel on economic uncertainty
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- AKTIE IM FOKUS: DHL vorbörslich etwas schwächer - Fedex und Analystenabstufung
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- FedEx Corporation (FDX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- FedEx im Q1 2026: Umsatzwachstum beschleunigt sich dank Transformationsinitiativen
- FedEx Q1 FY26 presentation: Revenue growth accelerates amid transformation initiatives
- FedEx übertrifft Gewinnprognose, Aktie legt zu
- Earnings call transcript: FedEx Q1 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Markets Hit New Record Highs: NVDA, INTC, FDX & More
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- After-hours movers: FedEx, UPS, Scholastic Corp
- FedEx (FDX) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FedEx just gave investors a reason to be more optimistic
- Fedex schneidet besser ab als erwartet
Tagesspanne
224.77 229.10
Jahresspanne
194.30 308.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 225.99
- Eröffnung
- 227.82
- Bid
- 226.57
- Ask
- 226.87
- Tief
- 224.77
- Hoch
- 229.10
- Volumen
- 8.538 K
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- -7.14%
- Jahresänderung
- -17.27%
