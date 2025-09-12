货币 / FDX
FDX: FedEx Corporation
227.64 USD 1.92 (0.85%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDX汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点225.84和高点229.97进行交易。
关注FedEx Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDX新闻
- Susquehanna给StandardAero股票启动覆盖并给予"正面"评级
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Evercore cuts FedEx to In Line on softer demand, lower earnings forecasts
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- 联邦快递股票被Evercore ISI下调评级，因需求阻力
- FedEx stock downgraded by Evercore ISI amid demand headwinds
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- Stock Market Today: Dow Rises With Fed Ahead; Tesla Surges On Musk Stock Buys (Live Coverage)
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About FedEx (FDX) Q1 Earnings
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
- 本周市场关注的五大焦点
- Top five things to watch in markets in the week ahead
- Jason Calacanis Says Amazon Will Replace All Factory Workers And Drivers By 2030. The Idea Of A Human Touching Your Package Will Be 'Insane' - United Parcel Service (NYSE:UPS)
- Wall Street Brunch: Now Is The Meeting Of The Fed Dissent (null:US10Y)
- Wall Street Week Ahead
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Fed Meeting In Focus With FedEx, Lennar, Meta Due; Tesla Leads New Buys
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
日范围
225.84 229.97
年范围
194.30 308.53
- 前一天收盘价
- 225.72
- 开盘价
- 227.50
- 卖价
- 227.64
- 买价
- 227.94
- 最低价
- 225.84
- 最高价
- 229.97
- 交易量
- 3.337 K
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- -6.70%
- 年变化
- -16.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值