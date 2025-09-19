FiyatlarBölümler
FDX
FDX: FedEx Corporation

231.89 USD 5.32 (2.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDX fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.23 ve Yüksek fiyatı olarak 235.31 aralığında işlem gördü.

FedEx Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
225.23 235.31
Yıllık aralık
194.30 308.53
Önceki kapanış
226.57
Açılış
228.62
Satış
231.89
Alış
232.19
Düşük
225.23
Yüksek
235.31
Hacim
11.548 K
Günlük değişim
2.35%
Aylık değişim
2.42%
6 aylık değişim
-4.96%
Yıllık değişim
-15.33%
21 Eylül, Pazar