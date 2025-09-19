Dövizler / FDX
FDX: FedEx Corporation
231.89 USD 5.32 (2.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FDX fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.23 ve Yüksek fiyatı olarak 235.31 aralığında işlem gördü.
FedEx Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDX haberleri
- Is UPS a Millionaire-Maker Stock?
- FedEx Corp: Q1 Positives Don’t Change The Long-Term Story For Me (NYSE:FDX)
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- FedEx Surpasses Q1 Earnings & Revenue Estimates, Improves Y/Y
- Truist Securities FedEx için 275 dolar hedef fiyatını korudu
- FedEx stock price target maintained at $275 by Truist Securities
- Bernstein, güçlü çeyrek sonrası FedEx hisse fiyat hedefini 250 dolara yükseltti
- Bernstein raises FedEx stock price target to $250 on strong quarter
- Apple, FedEx ve UPS açılış öncesi yükselirken; Lennar düşüyor
- JPMorgan, tarife engelleri nedeniyle FedEx hisse senedi notunu koruyor ancak hedef fiyatı düşürüyor
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- JPMorgan maintains FedEx stock rating but lowers price target on tariff headwinds
- TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor kapanışının ardından hafif düştü
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- Evercore ISI, marj endişeleri nedeniyle FedEx hedef fiyatını 239 dolara düşürdü
- Jefferies, FedEx için hisse fiyat hedefini 275 dolardan 280 dolara yükseltti
Günlük aralık
225.23 235.31
Yıllık aralık
194.30 308.53
- Önceki kapanış
- 226.57
- Açılış
- 228.62
- Satış
- 231.89
- Alış
- 232.19
- Düşük
- 225.23
- Yüksek
- 235.31
- Hacim
- 11.548 K
- Günlük değişim
- 2.35%
- Aylık değişim
- 2.42%
- 6 aylık değişim
- -4.96%
- Yıllık değişim
- -15.33%
21 Eylül, Pazar