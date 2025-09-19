통화 / FDX
FDX: FedEx Corporation
231.89 USD 5.32 (2.35%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FDX 환율이 오늘 2.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 225.23이고 고가는 235.31이었습니다.
FedEx Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FDX News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- FedEx Surpasses Q1 Earnings & Revenue Estimates, Improves Y/Y
- 페덱스 목표 주가 275달러 유지, Truist Securities
- 번스타인, FedEx 목표 주가 $250로 상향 조정
- 애플, FedEx, UPS 상승, Lennar 하락세
- JP모건, FedEx 목표가 하향…관세 역풍 고려
- TSX, 사상 최고치 경신 후 소폭 하락세
- 페덱스, 마진 우려로 에버코어 ISI 목표가 239달러로 하향
- 페덱스 목표 주가, 제프리스, 280달러로 상향
일일 변동 비율
225.23 235.31
년간 변동
194.30 308.53
- 이전 종가
- 226.57
- 시가
- 228.62
- Bid
- 231.89
- Ask
- 232.19
- 저가
- 225.23
- 고가
- 235.31
- 볼륨
- 11.548 K
- 일일 변동
- 2.35%
- 월 변동
- 2.42%
- 6개월 변동
- -4.96%
- 년간 변동율
- -15.33%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K