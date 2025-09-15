Divisas / FDX
FDX: FedEx Corporation
225.99 USD 1.65 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FDX de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 224.89, mientras que el máximo ha alcanzado 232.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FedEx Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FDX News
- U.S. Stock Futures Climb as Investors Digest Fed’s Rate Cut - TipRanks.com
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Stifel rebaja el precio objetivo de FedEx a 308 dólares por vientos macroeconómicos en contra
- General Mills, Darden, FedEx earnings could reveal inflation trends
- Acciones de StandardAero iniciadas con calificación Positiva en Susquehanna
- General Mills, Nvidia y FedEx caen antes de la apertura; Netflix y Baidu suben
- Evercore rebaja a FedEx a ’In Line’ por demanda más débil y previsiones de beneficios
- FedEx profit to be dragged down by US tariffs on previously exempt parcels
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Acciones de FedEx degradadas por Evercore ISI debido a dificultades de demanda
- FedEx vs. UPS: Is Either Delivery Stock Still Portfolio Worthy?
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- Stock Market Today: Dow Rises With Fed Ahead; Tesla Surges On Musk Stock Buys (Live Coverage)
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About FedEx (FDX) Q1 Earnings
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- Best Undervalued Dividend Stock to Buy: UPS vs. FedEx
Rango diario
224.89 232.87
Rango anual
194.30 308.53
- Cierres anteriores
- 227.64
- Open
- 225.11
- Bid
- 225.99
- Ask
- 226.29
- Low
- 224.89
- High
- 232.87
- Volumen
- 5.360 K
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- -7.38%
- Cambio anual
- -17.48%
