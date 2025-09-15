CotizacionesSecciones
FDX
FDX: FedEx Corporation

225.99 USD 1.65 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FDX de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 224.89, mientras que el máximo ha alcanzado 232.87.

Rango diario
224.89 232.87
Rango anual
194.30 308.53
Cierres anteriores
227.64
Open
225.11
Bid
225.99
Ask
226.29
Low
224.89
High
232.87
Volumen
5.360 K
Cambio diario
-0.72%
Cambio mensual
-0.19%
Cambio a 6 meses
-7.38%
Cambio anual
-17.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B