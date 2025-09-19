Valute / FDX
FDX: FedEx Corporation
231.89 USD 5.32 (2.35%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FDX ha avuto una variazione del 2.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 225.23 e ad un massimo di 235.31.
Segui le dinamiche di FedEx Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
225.23 235.31
Intervallo Annuale
194.30 308.53
- Chiusura Precedente
- 226.57
- Apertura
- 228.62
- Bid
- 231.89
- Ask
- 232.19
- Minimo
- 225.23
- Massimo
- 235.31
- Volume
- 11.548 K
- Variazione giornaliera
- 2.35%
- Variazione Mensile
- 2.42%
- Variazione Semestrale
- -4.96%
- Variazione Annuale
- -15.33%
20 settembre, sabato