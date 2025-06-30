- 概要
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWASの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり91.51の安値と91.89の高値で取引されました。
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWAS News
よくあるご質問
DWAS株の現在の価格は？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株価は本日91.89です。-0.35%内で取引され、前日の終値は92.21、取引量は4に達しました。DWASのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株は配当を出しますか？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの現在の価格は91.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.47%やUSDにも注目します。DWASの動きはライブチャートで確認できます。
DWAS株を買う方法は？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株は現在91.89で購入可能です。注文は通常91.89または92.19付近で行われ、4や0.36%が市場の動きを示します。DWASの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWAS株に投資する方法は？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFへの投資では、年間の値幅66.94 - 104.45と現在の91.89を考慮します。注文は多くの場合91.89や92.19で行われる前に、4.80%や18.51%と比較されます。DWASの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株の最高値は？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの過去1年の最高値は104.45でした。66.94 - 104.45内で株価は大きく変動し、92.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株の最低値は？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF(DWAS)の年間最安値は66.94でした。現在の91.89や66.94 - 104.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWASの動きはライブチャートで確認できます。
DWASの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、92.21、0.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 92.21
- 始値
- 91.56
- 買値
- 91.89
- 買値
- 92.19
- 安値
- 91.51
- 高値
- 91.89
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 4.80%
- 6ヶ月の変化
- 18.51%
- 1年の変化
- 0.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8