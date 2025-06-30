クォートセクション
通貨 / DWAS
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

91.89 USD 0.32 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWASの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり91.51の安値と91.89の高値で取引されました。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DWAS News

よくあるご質問

DWAS株の現在の価格は？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株価は本日91.89です。-0.35%内で取引され、前日の終値は92.21、取引量は4に達しました。DWASのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの現在の価格は91.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.47%やUSDにも注目します。DWASの動きはライブチャートで確認できます。

DWAS株を買う方法は？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株は現在91.89で購入可能です。注文は通常91.89または92.19付近で行われ、4や0.36%が市場の動きを示します。DWASの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWAS株に投資する方法は？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFへの投資では、年間の値幅66.94 - 104.45と現在の91.89を考慮します。注文は多くの場合91.89や92.19で行われる前に、4.80%や18.51%と比較されます。DWASの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株の最高値は？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの過去1年の最高値は104.45でした。66.94 - 104.45内で株価は大きく変動し、92.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株の最低値は？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF(DWAS)の年間最安値は66.94でした。現在の91.89や66.94 - 104.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWASの動きはライブチャートで確認できます。

DWASの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、92.21、0.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
91.51 91.89
1年のレンジ
66.94 104.45
以前の終値
92.21
始値
91.56
買値
91.89
買値
92.19
安値
91.51
高値
91.89
出来高
4
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
4.80%
6ヶ月の変化
18.51%
1年の変化
0.47%
