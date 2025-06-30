КотировкиРазделы
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

92.21 USD 0.50 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DWAS за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.88, а максимальная — 92.77.

Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DWAS сегодня?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) сегодня оценивается на уровне 92.21. Инструмент торгуется в пределах 0.55%, вчерашнее закрытие составило 91.71, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWAS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF в настоящее время оценивается в 92.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.82% и USD. Отслеживайте движения DWAS на графике в реальном времени.

Как купить акции DWAS?

Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) по текущей цене 92.21. Ордера обычно размещаются около 92.21 или 92.51, тогда как 65 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWAS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DWAS?

Инвестирование в Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 66.94 - 104.45 и текущей цены 92.21. Многие сравнивают 5.17% и 18.92% перед размещением ордеров на 92.21 или 92.51. Изучайте ежедневные изменения цены DWAS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) за последний год составила 104.45. Акции заметно колебались в пределах 66.94 - 104.45, сравнение с 91.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) за год составила 66.94. Сравнение с текущими 92.21 и 66.94 - 104.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWAS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DWAS?

В прошлом Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.71 и 0.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.88 92.77
Годовой диапазон
66.94 104.45
Предыдущее закрытие
91.71
Open
92.77
Bid
92.21
Ask
92.51
Low
91.88
High
92.77
Объем
65
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
5.17%
6-месячное изменение
18.92%
Годовое изменение
0.82%
