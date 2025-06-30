CotizacionesSecciones
Divisas / DWAS
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

91.89 USD 0.32 (0.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DWAS de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.51, mientras que el máximo ha alcanzado 91.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DWAS hoy?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) se evalúa hoy en 91.89. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 92.21 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DWAS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF se evalúa actualmente en 91.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.47% y USD. Monitoree los movimientos de DWAS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DWAS?

Puede comprar acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) al precio actual de 91.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 91.89 o 92.19, mientras que 4 y 0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DWAS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DWAS?

Invertir en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 66.94 - 104.45 y el precio actual 91.89. Muchos comparan 4.80% y 18.51% antes de colocar órdenes en 91.89 o 92.19. Estudie los cambios diarios de precios de DWAS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

El precio más alto de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) en el último año ha sido 104.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 66.94 - 104.45, una comparación con 92.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?

El precio más bajo de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) para el año ha sido 66.94. La comparación con los actuales 91.89 y 66.94 - 104.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DWAS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DWAS?

En el pasado, Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 92.21 y 0.47% después de las acciones corporativas.

Rango diario
91.51 91.89
Rango anual
66.94 104.45
Cierres anteriores
92.21
Open
91.56
Bid
91.89
Ask
92.19
Low
91.51
High
91.89
Volumen
4
Cambio diario
-0.35%
Cambio mensual
4.80%
Cambio a 6 meses
18.51%
Cambio anual
0.47%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8