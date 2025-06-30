报价部分
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

91.89 USD 0.32 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DWAS汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点91.51和高点91.89进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DWAS新闻

常见问题解答

DWAS股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF股票今天的定价为91.89。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为92.21，交易量达到4。DWAS的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF目前的价值为91.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪DWAS走势。

如何购买DWAS股票？

您可以以91.89的当前价格购买Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF股票。订单通常设置在91.89或92.19附近，而4和0.36%显示市场活动。立即关注DWAS的实时图表更新。

如何投资DWAS股票？

投资Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF需要考虑年度范围66.94 - 104.45和当前价格91.89。许多人在以91.89或92.19下订单之前，会比较4.80%和。实时查看DWAS价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF的最高价格是104.45。在66.94 - 104.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF（DWAS）的最低价格为66.94。将其与当前的91.89和66.94 - 104.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DWAS股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.21和0.47%中可见。

日范围
91.51 91.89
年范围
66.94 104.45
前一天收盘价
92.21
开盘价
91.56
卖价
91.89
买价
92.19
最低价
91.51
最高价
91.89
交易量
4
日变化
-0.35%
月变化
4.80%
6个月变化
18.51%
年变化
0.47%
