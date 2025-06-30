- Panoramica
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
Il tasso di cambio DWAS ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.88 e ad un massimo di 92.77.
Segui le dinamiche di Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DWAS oggi?
Oggi le azioni Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF sono prezzate a 92.21. Viene scambiato all'interno di 0.55%, la chiusura di ieri è stata 91.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 65. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWAS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF pagano dividendi?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF è attualmente valutato a 92.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWAS.
Come acquistare azioni DWAS?
Puoi acquistare azioni Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF al prezzo attuale di 92.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 92.21 o 92.51, mentre 65 e -0.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWAS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DWAS?
Investire in Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 66.94 - 104.45 e il prezzo attuale 92.21. Molti confrontano 5.17% e 18.92% prima di effettuare ordini su 92.21 o 92.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWAS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 104.45. All'interno di 66.94 - 104.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 91.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) nel corso dell'anno è stato 66.94. Confrontandolo con gli attuali 92.21 e 66.94 - 104.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWAS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWAS?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 91.71 e 0.82%.
- Chiusura Precedente
- 91.71
- Apertura
- 92.77
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Minimo
- 91.88
- Massimo
- 92.77
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- 5.17%
- Variazione Semestrale
- 18.92%
- Variazione Annuale
- 0.82%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8