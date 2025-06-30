- Visão do mercado
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
A taxa do DWAS para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.51 e o mais alto foi 92.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DWAS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWAS hoje?
Hoje Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) está avaliado em 92.09. O instrumento é negociado dentro de -0.13%, o fechamento de ontem foi 92.21, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWAS em tempo real.
As ações de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF está avaliado em 92.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.69% e USD. Monitore os movimentos de DWAS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWAS?
Você pode comprar ações de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) pelo preço atual 92.09. Ordens geralmente são executadas perto de 92.09 ou 92.39, enquanto 19 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWAS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWAS?
Investir em Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 66.94 - 104.45 e o preço atual 92.09. Muitos comparam 5.03% e 18.76% antes de enviar ordens em 92.09 ou 92.39. Estude as mudanças diárias de preço de DWAS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
O maior preço de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) no último ano foi 104.45. As ações oscilaram bastante dentro de 66.94 - 104.45, e a comparação com 92.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
O menor preço de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) no ano foi 66.94. A comparação com o preço atual 92.09 e 66.94 - 104.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWAS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWAS?
No passado Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 92.21 e 0.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 92.21
- Open
- 92.11
- Bid
- 92.09
- Ask
- 92.39
- Low
- 91.51
- High
- 92.11
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 5.03%
- Mudança de 6 meses
- 18.76%
- Mudança anual
- 0.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8