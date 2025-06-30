- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
Le taux de change de DWAS a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.88 et à un maximum de 92.77.
Suivez la dynamique Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWAS Nouvelles
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Opportunity Amidst Uncertainty
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWAS aujourd'hui ?
L'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF est cotée à 92.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.55%, a clôturé hier à 91.71 et son volume d'échange a atteint 65. Le graphique en temps réel du cours de DWAS présente ces mises à jour.
L'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF est actuellement valorisé à 92.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWAS.
Comment acheter des actions DWAS ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF au cours actuel de 92.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 92.21 ou de 92.51, le 65 et le -0.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWAS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWAS ?
Investir dans Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 66.94 - 104.45 et le prix actuel 92.21. Beaucoup comparent 5.17% et 18.92% avant de passer des ordres à 92.21 ou 92.51. Consultez le graphique du cours de DWAS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF l'année dernière était 104.45. Au cours de 66.94 - 104.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 91.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) sur l'année a été 66.94. Sa comparaison avec 92.21 et 66.94 - 104.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWAS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWAS a-t-elle été divisée ?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 91.71 et 0.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 91.71
- Ouverture
- 92.77
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Plus Bas
- 91.88
- Plus Haut
- 92.77
- Volume
- 65
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- 5.17%
- Changement à 6 Mois
- 18.92%
- Changement Annuel
- 0.82%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8