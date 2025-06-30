CotationsSections
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

92.21 USD 0.50 (0.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DWAS a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.88 et à un maximum de 92.77.

Suivez la dynamique Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DWAS aujourd'hui ?

L'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF est cotée à 92.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.55%, a clôturé hier à 91.71 et son volume d'échange a atteint 65. Le graphique en temps réel du cours de DWAS présente ces mises à jour.

L'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF est actuellement valorisé à 92.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWAS.

Comment acheter des actions DWAS ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF au cours actuel de 92.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 92.21 ou de 92.51, le 65 et le -0.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWAS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DWAS ?

Investir dans Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 66.94 - 104.45 et le prix actuel 92.21. Beaucoup comparent 5.17% et 18.92% avant de passer des ordres à 92.21 ou 92.51. Consultez le graphique du cours de DWAS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF l'année dernière était 104.45. Au cours de 66.94 - 104.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 91.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) sur l'année a été 66.94. Sa comparaison avec 92.21 et 66.94 - 104.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWAS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DWAS a-t-elle été divisée ?

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 91.71 et 0.82% après les opérations sur titres.

Range quotidien
91.88 92.77
Range Annuel
66.94 104.45
Clôture Précédente
91.71
Ouverture
92.77
Bid
92.21
Ask
92.51
Plus Bas
91.88
Plus Haut
92.77
Volume
65
Changement quotidien
0.55%
Changement Mensuel
5.17%
Changement à 6 Mois
18.92%
Changement Annuel
0.82%
