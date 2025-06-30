- Übersicht
DWAS: Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
Der Wechselkurs von DWAS hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.51 bis zu einem Hoch von 92.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWAS heute?
Die Aktie von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) notiert heute bei 92.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 92.21 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von DWAS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWAS Dividenden?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF wird derzeit mit 92.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWAS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWAS-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) zum aktuellen Kurs von 92.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 92.09 oder 92.39 platziert, während 19 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWAS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWAS-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 66.94 - 104.45 und der aktuelle Kurs 92.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.03% und 18.76%, bevor sie Orders zu 92.09 oder 92.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWAS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) im vergangenen Jahr lag bei 104.45. Innerhalb von 66.94 - 104.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 92.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) im Laufe des Jahres betrug 66.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 92.09 und der Spanne 66.94 - 104.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWAS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWAS statt?
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 92.21 und 0.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.21
- Eröffnung
- 92.11
- Bid
- 92.09
- Ask
- 92.39
- Tief
- 91.51
- Hoch
- 92.11
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 5.03%
- 6-Monatsänderung
- 18.76%
- Jahresänderung
- 0.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8