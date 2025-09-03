クォートセクション
通貨 / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Dashcoin 利益通貨: US Dollar

DSHUSDの価格は、本日1.57%変化しました。日中は、19.520USDの安値と20.110USDの高値で取引されました。

ダッシュvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ダッシュ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
19.520 20.110
1年のレンジ
17.470 71.130
以前の終値
19.760
始値
19.770
買値
20.070
買値
20.100
安値
19.520
高値
20.110
出来高
4.605 K
1日の変化
1.57%
1ヶ月の変化
1.41%
6ヶ月の変化
-24.61%
1年の変化
-23.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K