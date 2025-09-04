Divisas / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sector: Criptodivisa Básica: Dashcoin Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de DSHUSD de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.520 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 20.110 USD.
Siga la dinámica de los precios en Dash vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dash en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Rango diario
19.520 20.110
Rango anual
17.470 71.130
- Cierres anteriores
- 19.760
- Open
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- Low
- 19.520
- High
- 20.110
- Volumen
- 4.605 K
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- 1.41%
- Cambio a 6 meses
- -24.61%
- Cambio anual
- -23.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B