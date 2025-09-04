CotizacionesSecciones
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sector: Criptodivisa Básica: Dashcoin Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de DSHUSD de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.520 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 20.110 USD.

Siga la dinámica de los precios en Dash vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dash en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
19.520 20.110
Rango anual
17.470 71.130
Cierres anteriores
19.760
Open
19.770
Bid
20.070
Ask
20.100
Low
19.520
High
20.110
Volumen
4.605 K
Cambio diario
1.57%
Cambio mensual
1.41%
Cambio a 6 meses
-24.61%
Cambio anual
-23.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B