Валюты / DSHUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Dashcoin Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость DSHUSD за сегодня изменилась на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.520 USD, а максимальная — 20.110 USD.
Следите за динамикой цен на Дэш (Dash) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Дэш (Dash) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости DSHUSD
- Ранние тесты показывают, что Amazon и Walmart лидируют по ценам в доставке продуктов
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- Акции Instacart падают после одобрения Нью-Йорком минимальной оплаты для доставщиков продуктов
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Alibaba to raise $3.2 billion via convertible bond to fund cloud growth
- DA Davidson raises DoorDash stock price target to $260 from $190
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, According to Analysts – 9/9/2025 - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DoorDash’s acquisition of Deliveroo clears key regulatory hurdles
- DoorDash’s $3.93 billion acquisition of Deliveroo gets EU approval
- EU approves takeover of Deliveroo by Doordash
- Ace Hardware partners with DoorDash for nationwide delivery service
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Food Delivery Powers JD's Growth: Can New Businesses Turn Profitable?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Amazon stock
- Bear of the Day: JD.com (JD)
- DoorDash: I'm Deterred By Amazon's Grocery Push And Uber's Acceleration (NASDAQ:DASH)
- Wells Fargo lifts EBITDA for rideshare, delivery on ad momentum
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- DoorDash: Compelling Acceleration That Defies Macro Malaise (Upgrade) (NASDAQ:DASH)
- Amazon stock rating reiterated at Overweight by Barclays on AI growth
- Chewy Stock Sees Relative Strength Rating Run Higher
- DoorDash stock rating reiterated at Buy by Truist on strong spending data
Дневной диапазон
19.520 20.110
Годовой диапазон
17.470 71.130
- Предыдущее закрытие
- 19.760
- Open
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- Low
- 19.520
- High
- 20.110
- Объем
- 4.605 K
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- -24.61%
- Годовое изменение
- -23.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.