DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Dashcoin Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость DSHUSD за сегодня изменилась на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.520 USD, а максимальная — 20.110 USD.

Следите за динамикой цен на Дэш (Dash) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Дэш (Dash) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
19.520 20.110
Годовой диапазон
17.470 71.130
Предыдущее закрытие
19.760
Open
19.770
Bid
20.070
Ask
20.100
Low
19.520
High
20.110
Объем
4.605 K
Дневное изменение
1.57%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
-24.61%
Годовое изменение
-23.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.