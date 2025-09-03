Moedas / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Setor: Criptomoeda Base: Dashcoin Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DSHUSD para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.520 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 20.110 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Dash (Dash) vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Dash mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DSHUSD Notícias
Faixa diária
19.520 20.110
Faixa anual
17.470 71.130
- Fechamento anterior
- 19.760
- Open
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- Low
- 19.520
- High
- 20.110
- Volume
- 4.605 K
- Mudança diária
- 1.57%
- Mudança mensal
- 1.41%
- Mudança de 6 meses
- -24.61%
- Mudança anual
- -23.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh