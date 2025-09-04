Devises / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Dashcoin Devise de profit: US Dollar
Le cours de DSHUSD a changé de 1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 19.520 USD et à un maximum de 20.110 USD.
Suivez la dynamique de Dash vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dash a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
19.520 20.110
Range Annuel
17.470 71.130
- Clôture Précédente
- 19.760
- Ouverture
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- Plus Bas
- 19.520
- Plus Haut
- 20.110
- Volume
- 4.605 K
- Changement quotidien
- 1.57%
- Changement Mensuel
- 1.41%
- Changement à 6 Mois
- -24.61%
- Changement Annuel
- -23.63%
