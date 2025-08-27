KurseKategorien
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Dashcoin Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von DSHUSD hat sich heute um 1.57% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei19.520 USD bis zum Hoch von 20.110 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Dash vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Dash-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

DSHUSD News

Tagesspanne
19.520 20.110
Jahresspanne
17.470 71.130
Vorheriger Schlusskurs
19.760
Eröffnung
19.770
Bid
20.070
Ask
20.100
Tief
19.520
Hoch
20.110
Volumen
4.605 K
Tagesänderung
1.57%
Monatsänderung
1.41%
6-Monatsänderung
-24.61%
Jahresänderung
-23.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K