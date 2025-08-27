Währungen / DSHUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Dashcoin Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von DSHUSD hat sich heute um 1.57% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei19.520 USD bis zum Hoch von 20.110 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Dash vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Dash-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
DSHUSD News
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Alibaba to raise $3.2 billion via convertible bond to fund cloud growth
- DA Davidson hebt Kursziel für DoorDash deutlich auf 260 US-Dollar an
- DA Davidson raises DoorDash stock price target to $260 from $190
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, According to Analysts – 9/9/2025 - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DoorDash’s acquisition of Deliveroo clears key regulatory hurdles
- DoorDash’s $3.93 billion acquisition of Deliveroo gets EU approval
- EU approves takeover of Deliveroo by Doordash
- Ace Hardware partners with DoorDash for nationwide delivery service
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Food Delivery Powers JD's Growth: Can New Businesses Turn Profitable?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Amazon stock
- Bear of the Day: JD.com (JD)
- DoorDash: I'm Deterred By Amazon's Grocery Push And Uber's Acceleration (NASDAQ:DASH)
- Wells Fargo lifts EBITDA for rideshare, delivery on ad momentum
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- DoorDash: Compelling Acceleration That Defies Macro Malaise (Upgrade) (NASDAQ:DASH)
- Amazon stock rating reiterated at Overweight by Barclays on AI growth
- Chewy Stock Sees Relative Strength Rating Run Higher
- DoorDash stock rating reiterated at Buy by Truist on strong spending data
- Q2 Earnings: These 3 Tech Stocks Shattered Expectations
Tagesspanne
19.520 20.110
Jahresspanne
17.470 71.130
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.760
- Eröffnung
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- Tief
- 19.520
- Hoch
- 20.110
- Volumen
- 4.605 K
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- -24.61%
- Jahresänderung
- -23.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K